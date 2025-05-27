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Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 13 yaşındaki Ahmet Ali için arama kurtarma çalışmaları ara verildi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 20:06
Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Şanlıurfa'da Kaybolan Çocuk İçin Üzücü Gelişme

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Suriye uyruklu 13 yaşındaki Ahmet Ali için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğu bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Dün Şeyhçoban Mahallesi civarında meydana gelen olayda, sulama kanalına giren Ali, akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, hemen ihbarda bulunarak yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, durumu ciddiyetle ele alarak su altında ve üstünde çocuğu aramak için daha önce söz konusu alanı taradı.

Arama Çalışmalarının Ara Verilmesi

Ancak, havanın kararması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sabaha kadar ara verilmek zorunda kalındı. Ekiplerin, hava koşullarının uygunlaşmasının ardından tekrar arama çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Olay hakkında daha detaylı bilgiler, yetkililer tarafından gelecek açıklamalarda paylaşılacaktır.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, su altından ve su yüzeyinden çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, su altından ve su yüzeyinden çalışmasını sürdürüyor.

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