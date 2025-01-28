Şanlıurfa Merkezli PKK/YPG Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa ve Şırnak'ta Eş Zamanlı Operasyon

Şanlıurfa merkezli olarak gerçekleştirilen iki ildeki büyük operasyon, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı önemli bir adım olarak kaydedildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamu güvenliği ve toplumsal huzurun korunması amacıyla operasyonlar aralıksız devam ediyor.

MİT ve Jandarmanın Koordinasyonu

Operasyon, MİT Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. PKK/YPG örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik olarak gerçekleştiren bu eş zamanlı operasyon, Şanlıurfa ve Şırnak'ta gerçekleşti.

Üç Zanlı Tutuklandı

Operasyonun ardından gözaltına alınan 3 zanlı, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Güvenlik güçleri, terör örgütlerinin yürüttüğü silahlı faaliyetler, finans sağlamaya yönelik çabalar ve örgüt propagandasının deşifre edilmesi amacıyla dikkatli ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.