Sarıyer'de Otobüs Kazasında Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan üzücü bir olayda, hasarlı bir kazaya karışan sürücü, yola uyarı levhası koymak isterken, 34 FGT 225 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Otoyolun Sarıyer geçişinde meydana gelen kaza, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobilin, başka bir hasarlı trafik kazasına karışmasının ardından gerçekleşti. Kazanın hemen ardından, sürücü uyarı levhası koymak için yola doğru ilerlerken, aynı yönde seyreden otobüs ona çarptı.

Olay yerinde yapılan müdahalelerde, sürücü maalesef hayatını kaybetti. Otobüs şoförü, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, sürücünün cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaza yerine gelen yakınları ise büyük bir üzüntü içerisinde sinir krizi geçirdi.