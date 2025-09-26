Şarkıcı Güllü (Gül Tut) Yalova'da 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Şarkıcı Gül Tut (Güllü), Yalova Çınarcık'taki 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti; Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:21
Şarkıcı Güllü (Gül Tut) Yalova'da 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Şarkıcı Güllü (Gül Tut) Yalova'da 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Güllü adıyla tanınan Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Olay, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki binada meydana geldi. 52 yaşındaki Tut, 5. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Şarkıcının cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görgü tanıkları ve komşular

Komşusu Halit Becergen (73), basın mensuplarına yaptığı açıklamada, komşularının haber vermesiyle durumu öğrendiğini belirtti. Becergen, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin." dedi.

Esnaf Sezgin Kaya ise, Tut'un vefatı nedeniyle üzüntülerini dile getirerek, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler." ifadelerini kullandı.

Resmi açıklama ve soruşturma

Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" ihbarı geldiği, ekiplerin adrese intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, "yüksekten düşme" konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır denildi.

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek yaşamını...

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu'nun BM Konuşması Gazze'de Hoparlörle Dinletilecek
2
Hacıosmanoğlu'dan FIFA ve UEFA'ya Çağrı: İsrail Derhal Sportif Müsabakalardan Men Edilsin
3
Kars ve Ardahan'da Gazetecilere Yapay Zeka Destekli Medya Eğitimi
4
Yunan Basını: Erdoğan-Trump Görüşmesi Türkiye'ye Kazanç Sağladı
5
Güncel Haberler: İstanbul Barajları %30,32 Dolulukla Alarmda
6
Eylül Ayı Doğum Yardımı Hesaplara Yatırıldı — 477 bin 639 Anneye 4,6 Milyar TL
7
Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?