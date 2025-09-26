Şarkıcı Güllü (Gül Tut) Yalova'da 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Güllü adıyla tanınan Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Olay, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki binada meydana geldi. 52 yaşındaki Tut, 5. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Şarkıcının cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görgü tanıkları ve komşular

Komşusu Halit Becergen (73), basın mensuplarına yaptığı açıklamada, komşularının haber vermesiyle durumu öğrendiğini belirtti. Becergen, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin." dedi.

Esnaf Sezgin Kaya ise, Tut'un vefatı nedeniyle üzüntülerini dile getirerek, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler." ifadelerini kullandı.

Resmi açıklama ve soruşturma

Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" ihbarı geldiği, ekiplerin adrese intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, "yüksekten düşme" konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır denildi.

