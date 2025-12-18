Şehit Babası Mustafa Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Cenaze töreninde duygulu anlar
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2012 yılında çıkan çatışmada şehit olan Yasin Bayraktar'ın babası Mustafa Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir KOAH tedavisi gören Mustafa Bayraktar, dün akşam hayatını kaybetti.
Cenazesi öğle namazında Çan Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çan Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze töreninde aileyi yalnız bırakmayan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.
ŞEHİT BABASI MUSTAFA BAYRAKTAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI