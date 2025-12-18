DOLAR
Şehit Babası Mustafa Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2012'de şehit olan Yasin Bayraktar'ın babası Mustafa Bayraktar, KOAH tedavisi sonrası hayatını kaybetti; Çan'da toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:30
Cenaze töreninde duygulu anlar

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2012 yılında çıkan çatışmada şehit olan Yasin Bayraktar'ın babası Mustafa Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir KOAH tedavisi gören Mustafa Bayraktar, dün akşam hayatını kaybetti.

Cenazesi öğle namazında Çan Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çan Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreninde aileyi yalnız bırakmayan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

