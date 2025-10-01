Şehit Polis Ömer Amilağ Şanlıurfa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'deki saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ (29), memleketi Şanlıurfa'da düzenlenen törenle uğurlandı; aile ve yetkililer katıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:54
Şehit Polis Ömer Amilağ Şanlıurfa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Polis Ömer Amilağ Şanlıurfa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Balçova'daki saldırıda yaralanan Amilağ için memleketinde tören düzenlendi

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül tarihinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ömer Amilağ (29)'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Cenaze, Eyyübiye ilçesindeki baba evinde helallik alınmasının ardından Eyyüp Peygamber Camisi'ne getirildi. Törene şehidin ailesi ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ural, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Karataş, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesinde şehidin yakınları; babası Mahmut Amilağ, annesi Fatma Amilağ ve nişanlısı Ece Öksüz tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Aslan tarafından kıldırılan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından şehit Amilağ'ın naaşı, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Şehit Amilağ'ın cenazesi, yapılan törenin ardından Osmanbey Şehitliği'nde defnedildi.

Olayla ilgili olarak, Balçova'da 8 Eylül tarihinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş; polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.

Saldırının ardından yaralanan polislerden Murat Dağlı ile vatandaş Galip Güleç tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve...

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ömer Amilağ'ın (29) cenazesi memleketi Şanlıurfa'da, Eyyüp Peygamber Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim'de açılıyor: Zülfü Livaneli onur konuğu
4
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
5
Merz'ten AB'ye çağrı: Bürokrasi azaltılmalı
6
Ankara'da 3 ilçe susuz kalacak: Altındağ, Mamak, Gölbaşı'ya su kesintisi
7
Van'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması Başladı

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam