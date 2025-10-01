Şehit Polis Ömer Amilağ Şanlıurfa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Balçova'daki saldırıda yaralanan Amilağ için memleketinde tören düzenlendi

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül tarihinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ömer Amilağ (29)'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Cenaze, Eyyübiye ilçesindeki baba evinde helallik alınmasının ardından Eyyüp Peygamber Camisi'ne getirildi. Törene şehidin ailesi ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ural, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Karataş, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesinde şehidin yakınları; babası Mahmut Amilağ, annesi Fatma Amilağ ve nişanlısı Ece Öksüz tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Aslan tarafından kıldırılan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından şehit Amilağ'ın naaşı, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Şehit Amilağ'ın cenazesi, yapılan törenin ardından Osmanbey Şehitliği'nde defnedildi.

Olayla ilgili olarak, Balçova'da 8 Eylül tarihinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş; polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.

Saldırının ardından yaralanan polislerden Murat Dağlı ile vatandaş Galip Güleç tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

