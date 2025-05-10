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SERÇEV'den Ankara'da Unutulmaz Çocuk ve Gençlik Şenliği

Ankara'da SERÇEV tarafından düzenlenen Çocuk ve Gençlik Şenliği, serebral palsi hastası çocuklar ve aileleriyle dolu dolu geçti.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:33
SERÇEV'den Ankara'da Unutulmaz Çocuk ve Gençlik Şenliği

Ankara'da, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Çocuk ve Gençlik Şenliği, Gençlik Parkı'ndaki Ankara Kent Konseyi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. Şenliğe, serebral palsi hastası çok sayıda çocuk ile aileleri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şenliğin açılışında, serebral palsi hastası çocuklar ve aileleri, bando takımı eşliğinde bir kortej düzenledi. Ardından, müzik dinletisi ve çeşitli atölye çalışmaları sergilendi.

Etkinlikte, çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulan stantlarda, el emeği ürünler vatandaşlara sunuldu. SERÇEV Genel Sekreteri Sinem Ersoy, çocuklarla birlikte olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, programın 3 gün boyunca devam edeceğini açıkladı.

Ersoy, "Burada yaklaşık 1000 çocuğun sosyal hayata eşit koşullarda katılması için bir farkındalık mücadelesi veriyoruz. Adımız şenlik ama bir her alanda var olduğumuzu göstermek için buradayız. Bugün de bu güzel günü paylaşacağız." dedi.

Başkentte, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından Çocuk ve Gençlik Şenliği...

Başkentte, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından Çocuk ve Gençlik Şenliği düzenledi. Gençlik Parkı'ndaki Ankara Kent Konseyi Etkinlik Alanı'nda bu yıl 23'üncüsü düzenlenen şenliğe, serebral palsi hastası çok sayıda çocuk ile aileleri katıldı.

Başkentte, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından Çocuk ve Gençlik Şenliği...

Başkentte, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından Çocuk ve Gençlik Şenliği düzenledi. Gençlik Parkı'ndaki Ankara Kent Konseyi Etkinlik Alanı'nda bu yıl 23'üncüsü düzenlenen şenliğe, serebral palsi hastası çok sayıda çocuk ile aileleri katıldı.

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