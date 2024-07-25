Sıcak Hava Uyarısı: Hipertansiyon ve Kalp-Damar Hastaları Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru

Sağlık Bakanlığı, kalp-damar ve hipertansiyon hastalarına yönelik aşırı sıcaklarla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, güneşin etkisinin en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Aşırı Sıcakların Etkileri

Aşırı sıcak havaların, damarların genişlemesine ve sıvı kaybına yol açarak tansiyonun düşmesine, gece saatlerinde ise yükselmesine neden olabileceği belirtiliyor. Terleme ile birlikte vücutta su ve mineral kaybı yaşanırken, kanın akışkanlığı da azalabiliyor. Bunun sonucunda kalp krizi ve aritmi gibi tehlikeleri içeren risklerin arttığına dikkat çekildi.

İlaç Kullanımında Dikkat

Hastaların, kullandıkları kalp ve damar hastalıkları ilaçlarının etkilerinin sıcak hava koşullarında değişebileceği uyarısı yapıldı. Bu nedenle, ilaçların bırakılmaması ve herhangi bir doz değişikliği için mutlaka doktorla iletişime geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Su Tüketimi ve Beslenme Önerileri

Hipertansiyon ve kalp-damar hastalarına; yeterli su tüketmeleri, kafeinli ve şekerli içeceklerden uzak durmaları önerildi. Ayrıca, sağlıklı bir diyet ile dengeli beslenme, meyve ve sebze tüketimi teşvik edildi. Tuz kullanımında günlük bir çay kaşığının geçmemesi gerektiği belirtildi.

Dışarıda Bulunurken Dikkat Edin

Bakanlığın önerileri arasında, dışarıda serin ve gölge alanların tercih edilmesi, açık renkli giyinme, uygun bir şapka kullanma ve rahat ayakkabılar giyme yer aldı. Aşırı nemli ortamlardan kaçınılması gerektiği hatırlatıldı.

Fiziksel Aktivite ve Egzersiz

Düzenli egzersiz önerilirken, yorucu aktivitelerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Yürüyüş öncesi ve sonrası sıvı alımına dikkat edilmesi, molalarda dinlenilmesi gerektiği kaydedildi. Ayrıca, tansiyon düşüklüğü veya baş ağrısı gibi durumlarda hemen bir doktora başvurulması önerildi.