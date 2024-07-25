Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sıcak Hava Uyarısı: Hipertansiyon ve Kalp-Damar Hastaları Dikkat!

Aşırı sıcak havalarda hipertansiyon ve kalp-damar hastalarına önemli uyarılar; dışarı çıkmamaları ve su tüketimine dikkat etmeleri öneriliyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:15
Sıcak Hava Uyarısı: Hipertansiyon ve Kalp-Damar Hastaları Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru

Sağlık Bakanlığı, kalp-damar ve hipertansiyon hastalarına yönelik aşırı sıcaklarla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, güneşin etkisinin en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Aşırı Sıcakların Etkileri

Aşırı sıcak havaların, damarların genişlemesine ve sıvı kaybına yol açarak tansiyonun düşmesine, gece saatlerinde ise yükselmesine neden olabileceği belirtiliyor. Terleme ile birlikte vücutta su ve mineral kaybı yaşanırken, kanın akışkanlığı da azalabiliyor. Bunun sonucunda kalp krizi ve aritmi gibi tehlikeleri içeren risklerin arttığına dikkat çekildi.

İlaç Kullanımında Dikkat

Hastaların, kullandıkları kalp ve damar hastalıkları ilaçlarının etkilerinin sıcak hava koşullarında değişebileceği uyarısı yapıldı. Bu nedenle, ilaçların bırakılmaması ve herhangi bir doz değişikliği için mutlaka doktorla iletişime geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Su Tüketimi ve Beslenme Önerileri

Hipertansiyon ve kalp-damar hastalarına; yeterli su tüketmeleri, kafeinli ve şekerli içeceklerden uzak durmaları önerildi. Ayrıca, sağlıklı bir diyet ile dengeli beslenme, meyve ve sebze tüketimi teşvik edildi. Tuz kullanımında günlük bir çay kaşığının geçmemesi gerektiği belirtildi.

Dışarıda Bulunurken Dikkat Edin

Bakanlığın önerileri arasında, dışarıda serin ve gölge alanların tercih edilmesi, açık renkli giyinme, uygun bir şapka kullanma ve rahat ayakkabılar giyme yer aldı. Aşırı nemli ortamlardan kaçınılması gerektiği hatırlatıldı.

Fiziksel Aktivite ve Egzersiz

Düzenli egzersiz önerilirken, yorucu aktivitelerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Yürüyüş öncesi ve sonrası sıvı alımına dikkat edilmesi, molalarda dinlenilmesi gerektiği kaydedildi. Ayrıca, tansiyon düşüklüğü veya baş ağrısı gibi durumlarda hemen bir doktora başvurulması önerildi.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!