Sıçuan'da Sel ve Toprak Kayması: 4 Ölü, 23 Kayıp

Sıçuan Eyaletinde Sel ve Toprak Kayması Felaketi

Çin'in güneybatısında bulunan Sıçuan eyaletinde meydana gelen felakette, 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise kayboldu. Bu olay, bölgeyi etkisi altına alan yoğun yağışların neticesinde gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Resmi haber ajansı Xinhua’ya göre, sel felaketi sırasında bir köprü çökmüş, birçok yapı da hasar almıştır. Yerel yetkililer, sorunun boyutunu ortay koyarak, yaşanan kayıplara dair bilgi vermiştir.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişileri bulmak için geniş çaplı operasyonlarına devam etmektedir. Şu ana kadar, 939 kişi güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir.

Felaket bölgesinde can kaybını en aza indirmek ve yeniden yapılanma sürecine başlamak için gereken önlemler alınmaya çalışılmaktadır.