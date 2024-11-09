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Şırnak'ta Yakıt Tankeri ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:02
Şırnak'ta Yakıt Tankeri ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleşen trajik bir trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Olay, A.S. yönetimindeki 47 LC 575 plakalı yakıt yüklü tanker ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Kaza, çevre yolu Haznedar Oteli Kavşağı'nda gerçekleşti.

Kazanın ardından, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılardan Özgür Malgaç, İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat ne yazık ki kurtarılamadı.

Öte yandan, tanker sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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