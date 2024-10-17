Şişli'de Baza Kapağının Düştüğü Kadın Hayatını Kaybetti

Şişli'de Trajik Olay

İstanbul'un Şişli ilçesinde, bir kadının üzerine baza kapağının düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi tüm mahallede üzüntü yarattı.

Olayın Ayrıntıları

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında yaşayan Burcu E. (43), temizliğe başladığı sırada bir eşya almak için bazayı açtı. Bu esnada, baza kapağı üstüne düştü.

Aile İhbar Etti

Durumu fark eden ailesi, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri, Burcu E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından, Burcu E'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze Töreni

Bugün Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alınan Burcu E'nin cenazesinin, Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde düzenlenecek bir törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.