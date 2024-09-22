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Şişli'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 17:35
Şişli'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Şişli'de Silahlı Olay

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavga sonucunda üç kişi yaralandı. Söz konusu olay, iki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın ardından gelişti.

Tartışma Silaha Dönüştü

İki grup üyeleri arasındaki tartışma çevredekilerin müdahalesi ile sona ermesine rağmen, bir süre sonra olay yerinden ayrılan taraflar, ellerine pompalı tüfek ve tabanca alarak geri döndü. Geri dönen grup, karşı tarafı görünce silahlarını ateş açtı.

Yaralılar ve Olay Yeri Müdahalesi

Bu şiddetli saldırıda bir baba, oğlu ve bir başka kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis Çalışmaları Sürüyor

Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak şüphelilerin yakalanması için araştırma başlattı.

Görgü Tanığı Anlatıyor

Görgü tanığı Ali Faruk Koçerlioğlu, "Sokağın arasında arbede yaşandı. Bıçakları vardı, arbede büyüdü. Sonra birkaç kişi geldi, tartıştıklarını yaraladılar." şeklinde ifade etti.

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