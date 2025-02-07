Sivas'ta Hafif Ticari Araç Cami Duvarına Çarptı, 2 Yaralı

Sivas'ta Kaza: Hafif Ticari Araç Cami Duvarına Çarptı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşanan korkutucu bir kaza, Yıldırım Mahallesi Kale Yüzü Sokak'ta meydana geldi. E.T. (20) yönetimindeki 58 AEG 913 plakalı hafif ticari araç, Yıldırım Camisi‘nin duvarına çarparak durabildi.
Olayın ardından hemen hızla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan sürücü E.T. ve yanındaki B.G., Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın sebebi henüz netlik kazanmazken, yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.