Sivas'ta Otomobil Bariyere Saplandı, Sürücü Kurtarıldı

Sivas'ta Kaza: Otomobilin Sürücüsü Hurdaya Dönüşen Araçtan Kurtarıldı

Sivas'ta, kayseri Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, Kızılırmak köprüsü üzerindeki bariyere çarparak adeta saplandı. Olay, A.S. (32) yönetimindeki 58 NY 616 plakalı aracın kaza yapmasıyla gerçekleşti.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilin sıkıştığı alan oldukça dar olduğu için kurtarma işlemi zor bir süreçte gerçekleşti.

AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından sürücüyü araçtan çıkarmayı başardı. Yaralı sürücü, hemen ambulansta Numune Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın büyüklüğü, çarpmanın etkisiyle köprü üzerindeki bariyerin otomobilin ön motor kısmına girmesi ve arka camdan çıkmasıyla gözler önüne serildi. Ayrıca sağ ön lastiğin iç kısma kadar gelmesi dikkat çekti.

Kazanın ardından, olay yerinde bulunan bazı vatandaşların durumu cep telefonlarıyla kaydetmeleri dikkatlerden kaçmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Sivas'ta otomobil köprü üzerindeki bariyere saplandı, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas'ta otomobil köprü üzerindeki bariyere saplandı, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.