Sivas'ta Rögar Düşen Ördek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Sivas'ta gerçekleştirilen ilginç bir kurtarma operasyonu, bölge halkının ilgisini çekti. Kızılırmak Mahallesi Küme Evler mevkisinde, çocuklara ait bir yavru ördek, rögar kapağındaki delikten düşerek sıkıştı.

O anı gören çocuklar, yavru ördeği kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istemek zorunda kaldı. Hızla olay yerine intikal eden ekipler, özel aparatlarla ördeği güvenli bir şekilde kurtarmayı başardı.

Kurtarma çalışmalarının ardından sağ salim çıkarılan yavru ördek, itfaiye ekipleri tarafından tekrar yaşam alanına bırakıldı. Bu olay, bölgede yaşayanların ve kurtarma ekibinin taktirini topladı.

İtfaiye ekipleri, bu tür hayvan kurtarma çalışmalarının önemine dikkat çekerek, her canlının değerli olduğunu vurguladılar.