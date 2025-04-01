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Sivas'ta Rögar Düşen Ördek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Sivas'ta rögar kapağına düşen ördek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocukların yardımıyla gerçekleşen kurtarma operasyonu başarılı oldu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:54
Sivas'ta Rögar Düşen Ördek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Sivas'ta Rögar Düşen Ördek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Sivas'ta gerçekleştirilen ilginç bir kurtarma operasyonu, bölge halkının ilgisini çekti. Kızılırmak Mahallesi Küme Evler mevkisinde, çocuklara ait bir yavru ördek, rögar kapağındaki delikten düşerek sıkıştı.

O anı gören çocuklar, yavru ördeği kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istemek zorunda kaldı. Hızla olay yerine intikal eden ekipler, özel aparatlarla ördeği güvenli bir şekilde kurtarmayı başardı.

Kurtarma çalışmalarının ardından sağ salim çıkarılan yavru ördek, itfaiye ekipleri tarafından tekrar yaşam alanına bırakıldı. Bu olay, bölgede yaşayanların ve kurtarma ekibinin taktirini topladı.

İtfaiye ekipleri, bu tür hayvan kurtarma çalışmalarının önemine dikkat çekerek, her canlının değerli olduğunu vurguladılar.

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