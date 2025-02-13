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Sivas ve Kayseri'de 240 Yerleşim Yeri Kar Nedeniyle Ulaşımda Kapalı

Sivas ve Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 240 köy ve mahalle yolu ulaşımda kapandı. Ulaşım çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:46
Sivas ve Kayseri'de 240 Yerleşim Yeri Kar Nedeniyle Ulaşımda Kapalı

Sivas ve Kayseri'deki Ulaşım Sorunu

Sivas ve Kayseri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle toplam 240 yerleşim yerinin yolunda ulaşım sağlanamıyor. Sivas İl Özel İdaresi'nden edinilen bilgilere göre, Sivas il genelinde 215 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Ekipler, özellikle hastalık, doğum ve vefat gibi acil durumların yaşandığı yerlerde yol açma çalışmalarını öncelikli olarak sürdürüyor.

Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Sivas Valiliği, bölge genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Valilik, vatandaşları ulaşımda aksamalar, tipi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kayseri'deki Durum

Kayseri'de de kar etkisini gösteriyor. 25 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, Develi ilçesinde 15, Sarız'da 5, Yahyalı'da 3 ve Yeşilhisar'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.

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