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SOLOTÜRK, Fırat Üniversitesi'nin 50. Yılında Akrobasi Gösterisi Düzenledi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nin 50. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde gösteri uçuşu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 13:20
SOLOTÜRK, Fırat Üniversitesi'nin 50. Yılında Akrobasi Gösterisi Düzenledi

Fırat Üniversitesi'nin 50. yılı kutlandı!

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi SOLOTÜRK, Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Heyecan Dolu Anlar

SOLOTÜRK ekibi, Fırat Üniversitesi'ne özel olarak düzenlenen etkinlikler için kente gelerek, üniversitenin merkezinde bulunan Üniversiteevi önünde öğrencilerle buluştu. Akrobasi gösterisini ilgiyle takip eden öğrenciler, F-16 uçağıyla gerçekleştirilen gösterinin her anını cep telefonlarıyla kaydedip, alkışlarla timi desteklediler.

Gösteri, yaklaşık 30 dakika sürdü ve ardından SOLOTÜRK, etkinliğe katılan öğrencilere el sallayarak selamladı. Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile birlikte birçok protokol üyesi de gösteriyi izleme fırsatı buldu.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Elazığ'da Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı...

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Elazığ'da Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Üniversiteevi önünde toplanan öğrenciler, SOLOTÜRK'ün F-16 uçağıyla yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Elazığ'da Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı...

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Elazığ'da Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Üniversiteevi önünde toplanan öğrenciler, SOLOTÜRK'ün F-16 uçağıyla yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi.

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