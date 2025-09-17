Srebrenitsa'da İHH Destekli Merhamet Fırını Açıldı — Günlük 2 Bin Ekmek Kapasitesi

İHH desteğiyle Srebrenitsa'da açılan Merhamet Fırınıyla günlük 2 bin kapasite ve ilk etapta 600 ekmek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:40
Srebrenitsa'da İHH Destekli Merhamet Fırını Hizmete Girdi

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı desteğiyle Merhamet Müslüman Yardımlaşma Derneği tarafından yeni bir ekmek fırını açıldı. Açılan fırının işletmesini dernek üstlenirken üretilen ekmekler öncelikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Hedef: İstihdamı Artırmak ve İhtiyaç Sahiplerine Destek

Merhamet Fırını adı verilen işletme, 1995'te Sırpların Boşnaklara karşı yaptığı soykırım sonrası bölgede azalan istihdamı artırmayı da hedefliyor. Fırın, günlük 2 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olarak planlandı; ilk etapta ise günlük yaklaşık 600 ekmek üretilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Açılış Töreni ve İlk Dağıtım

Törende ilk ekmekleri, Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay ve İHH Avrupa-Amerika Koordinatörü Mariglen Shehi vatandaşlara dağıttı. Açılış, hem bölge halkına doğrudan gıda desteği sağlama hem de yerel ekonomiye katkı sunma amacı taşıyor.

İHH ve Merhamet Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, Srebrenitsa'daki sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve uzun vadede istihdamı canlandırmayı amaçlıyor.

