Steve Bannon 4 Ayın Ardından Tahliye Edildi

Steve Bannon Cezaevinden Çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon, "Kongreyi tahkir" gerekçesiyle 4 ay süren cezaevinde kalmasının ardından tahliye edildi. ABD Cezaevleri Genel Müdürlüğü sözcüsü Benjamin O'Cone, Bannon'ın Connecticut eyaletindeki cezaevinden çıktığını duyurdu.

Kongreye İfade Vermeyi Reddetti

Bannon, 6 Ocak 2021 tarihinde ABD Kongresi'ne yapılan baskının araştırıldığı bir panelde ifade vermeyi reddettiği için mahkum edilmişti. Tahliyesinin hemen ardından düzenlediği basın toplantısında, "(ABD Adalet Bakanı) Merrick Garland, (Başkan Yardımcısı) Kamala Harris ve (eski Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi rejiminin siyasi tutsağı olmaktan nihayet kurtuldum" ifadesini kullandı.

Daha Önceki Suçlamaları

2022 yılında New York eyaletinde ayrıca "kara para aklama, dolandırıcılık ve komplo" suçlarından yargılanan Bannon, bu suçlamaları da reddetmektedir.