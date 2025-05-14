Sultanbeyli'de 766 Öğrenci Göz Sağlığı Taramasından Geçti

Sultanbeyli Kaymakamlığı ile Üsküdar Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçede 766 ilkokul öğrencisine göz sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Bu tarama, "Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam" projesi çerçevesinde Sultanbeyli Mehmet Corcor İlkokulu'nda yapıldı. Göz hekimi, hemşire ve Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan 20 kişilik bir ekip, öğrencilerin göz sağlığı kontrolünü sağlamak için sahada görev aldı.

Yapılan taramalarda sorun tespit edilen öğrenciler, rehber öğretmenleri aracılığıyla ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Ayrıca, sosyo-ekonomik durumu yetersiz olan çocukların tedavi süreçleri destekleyici kurumlardan yardım alacak.

Eğitim ve Fırsat Eşitliği

Göz taraması hakkında bilgi veren Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, "Bu model halk sağlığının sahaya inmiş en etkili biçimidir. Erken teşhis yalnızca tıbbi bir müdahale değil, aynı zamanda eğitim ve fırsat eşitliği meselesidir" dedi.

Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Akif Sezerol, uygulamanın önemine vurgu yaparak, "Bu kapsamlı göz taraması, sahada koruyucu sağlık hizmetlerinin etkili biçimde uygulanabileceğini gösteriyor. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı nesiller demektir" açıklamasında bulundu.

İlk Kez Uygulanan Tarama Modeli

İstanbul Bilgi Üniversitesi Optisyenlik Programı Öğretim Görevlisi ve proje koordinatörü Aykut Çağlı ise, "Yeni geliştirilen tarama modeli Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. 8 eş zamanlı parkur, 3 atölye ve ileri ölçüm teknikleriyle hızlı ve sistematik bir tarama süreci yürütüyoruz. Öğrencilerimiz sahada hem eğitim alıyor hem de toplum sağlığına doğrudan katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Bu proje, hem çocukların sağlık sistemiyle temasını artırmayı hem de toplum genelinde sağlık bilincini yükseltmeyi amaçlıyor. Eğitim hayatına da olumlu katkılar sağlayacağı düşünülen bu uygulamanın, sürdürülebilir bir model haline gelmesi hedefleniyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ile Üsküdar Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçede 766 ilkokul öğrencisine göz sağlığı taraması yapıldı. Göz hekimi, hemşire ve Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan 20 kişilik ekibin görev aldığı taramada, 766 öğrencinin göz sağlığı kontrol edildi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ile Üsküdar Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçede 766 ilkokul öğrencisine göz sağlığı taraması yapıldı. Göz hekimi, hemşire ve Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan 20 kişilik ekibin görev aldığı taramada, 766 öğrencinin göz sağlığı kontrol edildi.