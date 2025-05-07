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Suriye'de Türk Şirketlerinin Katılımıyla Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı Başladı

Suriye'nin başkenti Şam'da, Türk şirketlerinin katılımıyla ilk uluslararası fuar kapılarını açtı; 200 şirket yer aldı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 23:35
Suriye'de Türk Şirketlerinin Katılımıyla Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı Başladı

İlk Uluslararası Fuar Şam'da Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Baas rejiminin yıkılmasının ardından, Suriye’nin başkenti Şam’da, Türk şirketlerinin katıldığı ilk Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı açıldı. Fuar, 11 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Dikkat Çeken Açılış Töreni

Açılış törenine Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ve uluslararası misyon temsilcilerinin büyükelçileri katıldı. Türk şirketlerinin geniş katılımı, fuarın önemini gözler önüne seriyor.

Büyükelçi Köroğlu'ndan Önemli Mesajlar

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, fuarın açılışı sırasında Suriyeli bakanlarla Türk stantlarını gezdi. Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Türkiye'den 200’e yakın şirket bu fuarda yer alıyor ve bu, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşasına verdiği önemi gösteriyor” dedi.

Fuarın Amacı ve Geleceği

Öte yandan, Meridyen Fuarcılık Genel Müdürü Oğuz Yalçın, bu fuarın Türkiye'nin ihracat çıkarması olduğunu vurgulayarak, “Suriye’de çeşitli sektörlerden firmalar kaliteli ürünlerini profesyonellere sunacak” diye belirtti. Ayrıca, gelecekte farklı sektörlerde benzer fuar etkinlikleri düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'da, çok sayıda Türk şirketinin...

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'da, çok sayıda Türk şirketinin katıldığı ilk Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılış törenine, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu (fotoğrafta), Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ve Şam'daki bazı yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri ile üst düzey yetkililer katıldı. Büyükelçi Köroğlu, konuşma yaptı.

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'da, çok sayıda Türk şirketinin...

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'da, çok sayıda Türk şirketinin katıldığı ilk Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılış törenine, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu (fotoğrafta), Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ve Şam'daki bazı yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri ile üst düzey yetkililer katıldı. Büyükelçi Köroğlu, konuşma yaptı.

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