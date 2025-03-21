Szijjarto: Avrupa'nın Güvenliği İçin Türkiye ve Rusya'nın Rolü Önemli

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Türkiye ve Rusya'nın Avrupa güvenlik mimarisinde olmadan konuşmanın gerçekçi olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:40
Szijjarto: Avrupa'nın Güvenliği İçin Türkiye ve Rusya'nın Rolü Önemli

Macaristan Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklama

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Avrupa güvenlik mimarisinin oluşturulması konusunda Türkiye ve Rusya ile iş birliğinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Szijjártó, bu iki ülkenin dahil edilmeden Avrupa'nın güvenliği hakkında konuşmanın gerçekçi olmadığını ifade etti.

Güvenlik Mimarisi İçin İş Birliği

Szijjártó, Avrupa'nın güvenliğini sağlamak amacıyla atılacak adımların, Türkiye ve Rusya ile olan ilişkilerinin göz ardı edilmeden atılması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, Avrupa, Asya ve diğer bölgelerdeki ülkelerle iş birliği içinde olmalı.

Özellikle, Avrupa'nın karşılaştığı güvenlik tehditlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Szijjártó, Türkiye ve Rusya'nın bu mimarideki rollerinin önemine dikkat çekti.

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