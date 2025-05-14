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T3 Vakfı, Azerbaycan'da İki Yeni Bilim Merkezi Açtı

T3 Vakfı, Azerbaycan'da 'Bilim Maarif' ve 'Bilim Guba' isimli iki yeni bilim merkezi kurarak eğitim alanında önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 16:17
T3 Vakfı, Azerbaycan'da İki Yeni Bilim Merkezi Açtı

T3 Vakfı, Azerbaycan’da İki Yeni Bilim Merkezi Kurdu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan'da eğitim alanında çarpıcı bir adım attı. Vakıf, biri Bakü'deki Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları bünyesinde, diğeri ise Guba kentinde Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) bünyesinde olmak üzere iki yeni Bilim Merkezi kurdu.

Bilim Maarif Merkezinin Açılışı

Bakü'deki Bilim Maarif merkezinin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı. Büyükelçi Akgün, merkez hakkında yaptığı açıklamada, "Merkez, özellikle çocukların teknoloji, robotik ve dijitalleşme alanlarındaki yetkinliklerini artırma açısından önemli bir altyapı sunuyor." dedi.

Bilim Guba’nın Açılış Töreni

Guba'daki Bilim Guba merkezinin açılışına ise Hıdır ve ASAN Hizmet Genel Sekreteri Fuad Garayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri ile öğrenciler katılarak ilgi gösterdi. Akgün, Azerbaycan genelindeki başarılı öğrencilerin de bu merkezden faydalanabileceğini ifade etti.

Türkiye-Azerbaycan İşbirliği

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bilim, eğitim ve kültür işbirliklerinin, çocukların daha iyi yetişmesine katkı sağladığını vurgulayan Akgün, "İki ülke sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, her alanda iş birliğini artırarak geleceğe birlikte daha güçlü hazırlanmalıdır." diye konuştu.

TEKNOFEST ile Güçlü İlişkiler

T3 Vakfı Başkanı Hıdır, 2022 yılında Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'in bu işbirliklerinin temelini oluşturduğunu belirtti. Hıdır, TEKNOFEST ile Türkiye'nin Azerbaycan ile olan tarihi ve kültürel ilişkilerinin güçlendirildiğini vurguladı.

Hıdır, "Bilim Bakü ile yakaladığımız ivmeyi Guba'da da sürdürüyoruz. ASAN Hizmet ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalar sayesinde ikinci merkezimizi hayata geçirdik." dedi. Ayrıca, yurt dışındaki Maarif okulları bünyesinde kurulan bu ilk Bilim Merkezi’nin, hafta içi Maarif öğrencilerine, hafta sonları ise dışarıdan gelen gençlere açık olacağını; burada yaz okulları ve dönem içi teknoloji eğitim programlarının gerçekleştirileceğini belirtti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan'da biri Bakü'deki Azerbaycan Uluslararası...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan'da biri Bakü'deki Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları bünyesinde, diğeri ise Guba kentinde Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) bünyesinde olmak üzere iki yeni Bilim Merkezi kurdu. Bakü'deki Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları bünyesinde kurulan "Bilim Maarif" merkezinin açılışında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve Türk kurumlarının temsilcileri hazır bulundu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan'da biri Bakü'deki Azerbaycan Uluslararası...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan'da biri Bakü'deki Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları bünyesinde, diğeri ise Guba kentinde Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) bünyesinde olmak üzere iki yeni Bilim Merkezi kurdu. Bakü'deki Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları bünyesinde kurulan "Bilim Maarif" merkezinin açılışında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve Türk kurumlarının temsilcileri hazır bulundu.

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