Takas Anlaşmasıyla Serbest Bırakılan Filistinli Kardeşlerin Mutluluğu Yarım Kaldı

Ebu Humeyd Kardeşlerin Yaşadığı Acı ve Sevinç

İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması sonucunda, Ebu Humeyd ailesinden üç kardeş özgürlüğüne kavuştu. Ancak, geride bıraktıkları acılar ve sınır dışı edilmeleri, sevinçlerini yarım bıraktı. Ramallah yakınlarındaki El-Emari Mülteci Kampı'ndan Nasr, Muhammed ve Şerif Ebu Humeyd kardeşler, son anlaşma ile hapisten çıkan 70 kişiden biri olarak Mısır'a gönderildi.

Uzun Yıllar Hapiste Geçen Hayatlar

51 yaşındaki Nasr, çocukluğundan beri birkaç kez tutuklanan bir isim. Toplamda 30 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Nasr, 5 müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi 49 yaşındaki Şerif de benzer bir geçmişe sahip; 2002'den önce birkaç kez tutuklanan Şerif, son tutuklanmasının ardından 4 kez müebbet hapis cezasına mahkum edildi. 42 yaşındaki Muhammed ise iki müebbet ve 30 yıl hapis cezası aldı.

Ailedeki Acı Kayıplar

Ebu Humeyd ailesinin 3 evladı özgürlüğüne kavuşurken, Abdulmunim adlı oğulları, 1994 yılında İsrail askerleri tarafından katledildi. Diğer bir kardeş olan Nasır Ebu Humeyd ise 2022'de tıbbi ihmal sonucu hapiste yaşamını yitirdi. Henüz hapis süresini tamamlamadığı gerekçesiyle onun naaşı hala İsrail tarafından alıkonuluyor. Ayrıca, ailenin 6. oğlu İslam ise 2018'den beri tutuklu ve ömür boyu hapse mahkum edildi.

Anneleri Ümmü Nasır’ın Duyguları

Anne Ümmü Nasır (76), 4 oğlunu şehit veren, Hansa'ya benzetilen bir kadın olarak anılıyor. "Üç oğlumun serbest bırakılmasını sağlayan Allah'a şükrediyorum. Gönlüm onların vatanlarında kalmasını isterdi ama takdir-i ilahi, tehcir oldular," ifadelerini kullandı. Ümmü Nasır, evlatlarının gençlik döneminin hapiste geçtiğine dikkat çekerek, "Allah’tan dilerim ki, herkes özgür olsun. Bugün çocuklarım serbest kaldı ama İsrail hapishanelerindeki Filistinliler özgür olmadığı sürece sevincimiz tamamlanamaz," dedi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak'ta yürürlüğe girmişti. Üç aşamadan oluşan anlaşmanın ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ile 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak. İlk turda, Hamas’ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli 3 kadını Kızılhaç’a teslim ederken, İsrail 90 Filistinliyi salıverdi. İkinci turda ise, 4 kadın askere karşılık 200 Filistinli serbest bırakıldı. Bu kişilerin 114’ü Batı Şeria’ya, 16’sı ise Gazze’ye geri döndü; 70 kişi Mısır’a sınır dışı edildi.