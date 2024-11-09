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Taksim Metro İstasyonu İntihar Girişimi Nedeniyle Kapatıldı

Taksim Metro İstasyonu, bir yolcunun intihar girişimi nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Seferler sefer düzenine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:34
Taksim Metro İstasyonu İntihar Girişimi Nedeniyle Kapatıldı

Taksim Metro İstasyonu Geçici Olarak Kapatıldı

Taksim Metro İstasyonu, bir yolcunun intihar girişimi nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Metro İstanbul, yaşanan bu üzücü olay hakkında detayları sosyal medya üzerinden duyurdu.

Metro Seferleri Devam Ediyor

Yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, olay sonrası gerekli önlemleri alırken, yolcuların güvenliği önceliğimizdir şeklinde iletişimde bulundular.

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