Talas 2026: 'Talas Çiçek Yılı' ile Mayıs'ta Renk Şöleni

Talas Belediyesi, 2026 yılını 'Talas Çiçek Yılı' ilan ederek kente estetiği ve doğayı bir arada sunan kapsamlı bir vizyon kazandırıyor. Hazırlanan proje kapsamında Mayıs ayı boyunca, başta Talas Millet Bahçesi olmak üzere ilçenin dört bir yanında rengarenk düzenlemeler yapılacak.

Projede öne çıkanlar

Festival yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmayacak; koku koridorları, endemik bitki sergileri ve mini seralar gibi unsurlarla ziyaretçilere masalsı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Etkinlikler, şehir ve doğa arasındaki bağı güçlendirecek şekilde planlandı.

Yarışmalarla heyecan

Etkinlik coşkusu, Talas Millet Bahçesi sınırlarını aşarak evlerin balkonlarına ve esnafın vitrinlerine kadar uzanacak. Hıdrellezle başlayıp Anneler Günü'nü kapsayan ve Babalar Günü'nde sona erecek olan Balkon Yarışması, Talaslıları en güzel balkon, apartman ve vitrini oluşturmak için rekabete davet ediyor. Belediye tarafından sağlanacak bitki ve çiçek desteğiyle ilçe sakinleri, Talas'ı ortak bir sanat eserine dönüştürecek.

Zengin etkinlik programı

Festival programı her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlandı. Gastronomi meraklıları çiçek şerbetleri ve çiçek temalı sokak lezzetlerini tadarken; sanatseverler koku ve çiçek atölyelerinde yaratıcılıklarını konuşturacak. Üniversite öğrenci kulüplerinin ve sokak sanatçılarının performanslarıyla renklenecek alanda, çocuklar için oyun alanları ve yüz boyama noktaları kurulacak. Fotoğraf tutkunları ise özel olarak hazırlanan Talas Çiçek Sahneleri'nde en güzel karelerini yakalayabilecek.

Başkan Yalçın'dan davet

Başkan Mustafa Yalçın projenin Talas'ın yaşam kalitesine katkı sağlayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 2026’yı ‘Talas Çiçek Yılı’ ilan ederek doğayı, estetiği ve şehir kültürünü bir araya getiriyoruz. Talas Çiçek Festivali ile ilçemizin her köşesinde renk demeti oluşacak ve kokular yayılacak. Tüm hemşehrilerimizi şimdiden bu güzelliği birlikte yaşamaya davet ediyorum.

