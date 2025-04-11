Tarım Bakanı Yumaklı'dan Gıda Güvenliğine Sert Uyarı

Gıda Güvenliğinde Yeni Önlemler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son zamanlarda yaşanan tavuk döner kaynaklı gıda zehirlenmeleri üzerine gıda denetimlerinin sıklaştırıldığına vurgu yaptı. Bakan Yumaklı, "Bu tür işlere tevessül eden üreticileri uyarıyorum, herhangi bir denetimde bunu tespit ettiğimizde çok ağır cezalar uygulayacağız ve kapatma işlemini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Şap Enstitüsü Ziyareti

Bakan Yumaklı, Türkiye Şap Enstitüsü'nü ziyaret ederek burada önemli açıklamalarda bulundu. Enstitünün Kovid-19 pandemisi sırasında TURKOVAC aşısının üretimine katkıda bulunduğunu belirten Yumaklı, "Dünyada şap aşısı üreten 7 merkezden biri olan bu enstitü, gurur kaynağımızdır." dedi.

Yumaklı, Türkiye'nin 1967'de yılda sadece 12 milyon doz aşı üretebildiğini, bu rakamın 2022'de 128 milyona ulaştığını ve 2023'te 200 milyon doza çıkmasının hedeflendiğini belirtti.

Aşılama Kampanyası ve Gıda Denetimleri

Aşılama kampanyasının 17 Şubat'ta başladığını hatırlatan Yumaklı, sürenin 2 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu. Ayrıca, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin devam ettiğini belirtti ve “En iyi denetçi vatandaşlardır” diyerek halktan şüpheli durumları ihbar etmelerini istedi.

Gıda Satışlarının Denetimi

Yumaklı, 1 Nisan itibarıyla lokanta ve restoranlarda denetimlerin başladığını işaret ederek, "Fuar, tanıtım günleri, panayır gibi etkinliklerde gıda hijyen kurallarını denetleyeceğiz" dedi. Son olarak, 1 Nisan'dan bu yana 13,691 gıda kontrolü yapıldığını ve 224 uygunsuzluk tespit edildiğini açıklayarak, 22 milyon lira idari para cezası uygulandığını vurguladı.

İklim Değişikliği ve Üretici Uyarıları

Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin tarıma etkilerine de değinerek, üreticileri zirai don ve diğer olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Güvenli tarım için çiftçilerin sigorta yaptırmalarının önemini vurguladı. Devletin poliçe bedelinin %70’ini ödediğini hatırlatan Yumaklı, üreticilere bu fırsatı değerlendirmenin önemini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şap Enstitüsü'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şap Enstitüsü'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.