Tayvan Lideri Lai, Pasifik Ziyaretinde Hawaii ve Guam'a Gidiyor

Pasifik Ada Ülkelerine Ziyaret

Tayvan'ın lideri Lai Ching-te, Pasifik ada ülkelerine düzenleyeceği ziyareti kapsamında ABD'nin Hawaii eyaletine ve deniz aşırı toprağı Guam Adası'na uğrayacak.

Tayvan Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Lai, Marshall Adaları ve Tuvalu ziyaretleri öncesinde Hawaii'ye iki gece konaklamak için gidecek. Honduras'ı ziyaret etmeden önce ise Guam'dan geçiş yapacak.

İlk Yurt Dışı Ziyareti

Bu ziyareti, ocak ayında başkanlık görevine seçilmesinin ardından gerçekleştiren Lai, mayıs ayında yemin ederek göreve başlamıştı. Marshall Adaları, Tuvalu ve Paulu, Tayvan ile diplomatik ilişkileri sürdüren az sayıdaki ülke arasında yer alıyor.

Çin’in Tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki basın toplantısında, Lai'nin ziyaretini “siyasi manipülasyon” ve “ayrılıkçı provokasyon” olarak nitelendirdi. Mao, “tek Çin” ilkesinin uluslararası ilişkilerin temel normu olduğunu vurgulayarak, ABD ile Tayvan arasındaki resmi temaslara karşı çıktıklarını belirtti.

Tayvan ve Çin Arasındaki İhtilaf

Çin, Tayvan'ın kendisine bağlı bir parça olduğunu savunmakta ve 1949'dan bu yana fiili bağımsızlık sürecini reddetmektedir. Tayvan hükümeti, kendisini tanıyan ülkelerle bağımsız diplomatik ilişkiler kurmaya ve uluslararası kuruluşlarda temsil edilmeye çalışırken, Çin bu çabalara karşı durmayı sürdürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.