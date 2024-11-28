DOLAR
34,59 0,1%
EURO
36,56 0,06%
ALTIN
2.938,14 -0,02%
BITCOIN
3.289.691,95 1,27%

Tayvan Lideri Lai, Pasifik Ziyaretinde Hawaii ve Guam'a Gidiyor

Tayvan lideri Lai Ching-te, Pasifik ada ülkelerine yapacağı ziyarette Hawaii ve Guam'ı ziyaret edecek, Çin tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 20:35
Tayvan Lideri Lai, Pasifik Ziyaretinde Hawaii ve Guam'a Gidiyor

Pasifik Ada Ülkelerine Ziyaret

Tayvan'ın lideri Lai Ching-te, Pasifik ada ülkelerine düzenleyeceği ziyareti kapsamında ABD'nin Hawaii eyaletine ve deniz aşırı toprağı Guam Adası'na uğrayacak.

Tayvan Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Lai, Marshall Adaları ve Tuvalu ziyaretleri öncesinde Hawaii'ye iki gece konaklamak için gidecek. Honduras'ı ziyaret etmeden önce ise Guam'dan geçiş yapacak.

İlk Yurt Dışı Ziyareti

Bu ziyareti, ocak ayında başkanlık görevine seçilmesinin ardından gerçekleştiren Lai, mayıs ayında yemin ederek göreve başlamıştı. Marshall Adaları, Tuvalu ve Paulu, Tayvan ile diplomatik ilişkileri sürdüren az sayıdaki ülke arasında yer alıyor.

Çin’in Tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki basın toplantısında, Lai'nin ziyaretini “siyasi manipülasyon” ve “ayrılıkçı provokasyon” olarak nitelendirdi. Mao, “tek Çin” ilkesinin uluslararası ilişkilerin temel normu olduğunu vurgulayarak, ABD ile Tayvan arasındaki resmi temaslara karşı çıktıklarını belirtti.

Tayvan ve Çin Arasındaki İhtilaf

Çin, Tayvan'ın kendisine bağlı bir parça olduğunu savunmakta ve 1949'dan bu yana fiili bağımsızlık sürecini reddetmektedir. Tayvan hükümeti, kendisini tanıyan ülkelerle bağımsız diplomatik ilişkiler kurmaya ve uluslararası kuruluşlarda temsil edilmeye çalışırken, Çin bu çabalara karşı durmayı sürdürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda Konuştu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Onuruna Yemek Verdi
3
Charles Aznavour'un Şarkıları İstanbul'da Yankılanacak
4
Giresun'da Silah İmalatı ve Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Lübnan, İsrail'in Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ettiğini Açıkladı
6
Bakan Tekin, Milli Tekvandocuları Ağırladı
7
Okul Önünde Taciz İddiasıyla Suçlanan Tayfun G. Şikayetçi Oldu

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı