TBMM Genel Kurulu'ndan Yargıya İlişkin Düzenlemeler Geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yargıya dair düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesini kabul etti.

Önemli İlgiler ve Değişiklikler

Kabul edilen maddelere göre, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Bu düzenlemelere göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla, herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları veya yardımcıları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar, görev yeri saklı kalmak kaydıyla mahkemelerdeki staj süreçlerinde aylıksız veya ücretsiz izinli olarak avukatlık stajı yapabilecekler. Bu dönemde, ilgilinin talebi üzerine yıllık izinler de kullandırılabilecek.

Avukat yanında yapılacak staj sürecinde ise, kamu kurum ve kuruluşu, ilgilinin ifa ettiği kamu görevini aksatmayacak şekilde çalışma saatleri ile izin dönemleri ve sürelerini düzenleyebilecek. Ancak, kamu görevinin niteliğinden dolayı aynı anda staj yapma durumunda, kamu görevinde aksama ortaya çıkması halinde avukat yanında staj yapanlara da aylıksız veya ücretsiz izin verilebilecek.

Ayrıca, ilgili mevzuatta memur kadrolarına geçiş hakkı tanınan sözleşmeli personel, yalnızca memur kadrolarına geçiş hakkını kazandıktan sonra bu hükümlerden yararlanabilecek. Aylıksız veya ücretsiz izinler, diğer mevzuatta yer alan sınırlamalara tabi olmayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanların staj sürecindeki izin dönemleri ve süreleri ile çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlık stajına başlamış olan kişiler hakkında önceki hükümler uygulanacak.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, teklifin ilk iki maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Karaca, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.