DOLAR
34,33 -0,05%
EURO
36,27 -0,09%
ALTIN
2.842,37 0,03%
BITCOIN
3.043.559,79 1,56%

TBMM Genel Kurulu'ndan Yargıya İlişkin Düzenlemeler Geçti

TBMM Genel Kurulu'nda yargıya ilişkin kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Önemli düzenlemeler ve detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 23:39
TBMM Genel Kurulu'ndan Yargıya İlişkin Düzenlemeler Geçti

TBMM Genel Kurulu'ndan Yargıya İlişkin Düzenlemeler Geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yargıya dair düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesini kabul etti.

Önemli İlgiler ve Değişiklikler

Kabul edilen maddelere göre, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Bu düzenlemelere göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla, herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları veya yardımcıları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar, görev yeri saklı kalmak kaydıyla mahkemelerdeki staj süreçlerinde aylıksız veya ücretsiz izinli olarak avukatlık stajı yapabilecekler. Bu dönemde, ilgilinin talebi üzerine yıllık izinler de kullandırılabilecek.

Avukat yanında yapılacak staj sürecinde ise, kamu kurum ve kuruluşu, ilgilinin ifa ettiği kamu görevini aksatmayacak şekilde çalışma saatleri ile izin dönemleri ve sürelerini düzenleyebilecek. Ancak, kamu görevinin niteliğinden dolayı aynı anda staj yapma durumunda, kamu görevinde aksama ortaya çıkması halinde avukat yanında staj yapanlara da aylıksız veya ücretsiz izin verilebilecek.

Ayrıca, ilgili mevzuatta memur kadrolarına geçiş hakkı tanınan sözleşmeli personel, yalnızca memur kadrolarına geçiş hakkını kazandıktan sonra bu hükümlerden yararlanabilecek. Aylıksız veya ücretsiz izinler, diğer mevzuatta yer alan sınırlamalara tabi olmayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanların staj sürecindeki izin dönemleri ve süreleri ile çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlık stajına başlamış olan kişiler hakkında önceki hükümler uygulanacak.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, teklifin ilk iki maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Karaca, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Havaya Rastgele Ateş Açılması Sonucu 3 Kişi Yaralandı
2
Aydın'da Lastik Değiştirirken Otomobilin Çarpmasıyla Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Trump, Adalet Bakanlığına Matt Gaetz'i Aday Gösterdi
4
Pakistan ve Bangladeş 1971'den Beri İlk Deniz Ticaretine İmza Attı
5
Mardin'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 10 Gün Süreyle Yasaklandı
6
Antalya'da Kaçak Tıbbi İşlemler Yapan Şüpheli Yakalandı
7
Samsun’da Kayıp İki Çocuk Bulundu

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak