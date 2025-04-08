TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda Öneriler Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP tarafından sunulan grup önerileri, yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

Gündem Maddeleri Üzerine Tartışmalar

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin sağlık hizmetleri, İYİ Parti'nin 19 Mart olayları, DEM Parti'nin protesto gösterileri ve CHP'nin enerji özelleştirmeleri üzerindeki grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmeliği eleştirerek, "Bu yönetmelik alelacele çıkarıldı ve ruhsatsız büronun yasal hale getirilmesine olanak tanıyor" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İstanbulluların izinsiz gösterilerde kötü muamele gördüğünü öne sürdü. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise bu kişilerin şikayetlerinin savcılık tarafından dikkate alınmadığını ifade etti.

AK Parti'nin Savunması

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, temel hak ve hürriyetlerin sınırlı olduğunu belirterek, "İfade özgürlüğü, Cumhurbaşkanına hakaret etme hakkını vermez" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, gözaltına alınan kişilerle ilgili iddiaları yanıtlayarak, "İşkenceye sıfır tolerans politikamızı uygulamaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ayrıca, Yüksel, gözaltına alınanların masumiyet karinesine sahip olduğunu vurgulayarak, bağımsız yargının olayları değerlendireceğini söyledi.

Oylama Sonuçları

Tüm bu tartışmaların ardından, muhalefet partilerinin önerileri Genel Kurulda kabul edilmedi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo'nun toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili kanun teklifinin gündeme alınması önerisi de reddedildi.

Genel Kurulda, bir sonraki konu olarak İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bozdağ başkanlığında toplandı. CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu (fotoğrafta), Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Tanrıkulu, konuşmasının sonunda kürsüdeki kağıtları yere fırlattı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bozdağ başkanlığında toplandı. CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu (fotoğrafta), Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Tanrıkulu, konuşmasının sonunda kürsüdeki kağıtları yere fırlattı.