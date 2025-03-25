TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Eğitim Temasıyla Toplandı

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şamil Demircan, EBA Öğrenci Asistanı Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Demircan, "Bireysel olarak öğrencilerin girip, soru sorup cevap alabildiği, eksikliklerine göre yönlendirdiği, 7 gün 24 saat erişebildikleri bir asistan geliştirmeye başladık. Bu sistemi 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında öğrencilerin kullanımına sunmayı hedefliyoruz," dedi.

Komisyonun Gündemi

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı. Dönmez, komisyonun bu toplantısının eğitim temasıyla yapıldığını belirtti.

Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk ile birçok uzman, milletvekillerine sunum yaptı. Demircan, öğretmenleri desteklediklerini vurguladı. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden 23 kurs yayınlandığını ve eğitimlere 247 bin 627 öğretmenin katıldığını ifade etti.

Yapay Zeka Projeleri ve Hedefler

Demircan, yapay zeka çalışmalarını Bakanlık Yönetim Sistemiyle entegre ettiklerini belirtti. Ayrıca, Dil Gelişim Platformu ile öğrenci ve öğretmenlere güvenli içerikler sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Öğrencilerin pratik yapabileceği bir asistan üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

Demircan, "Aşamalı bir şekilde öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız" diyerek, öğretmenler için de bir yapay zeka asistanı geliştirdiklerini ekledi.

Yapay Zeka Eğitimi ve Bilinçli Kullanım

Sunum sonrası, komisyon üyeleri eğitimde yapay zeka kullanımına ilişkin sorular yöneltti. Özgür Türk, yapay zeka kullanımının bilinçli olması gerektiğini, aksi halde öğrencilerin yaratıcılığının körelebileceğini vurguladı.

Komisyona sunum yapan Oğuz Kaan Olgun, yapay zekanın eğitime olumlu etkileri olduğunu ancak tembelliğe yol açma potansiyelini de göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Toplumun Yapay Zeka Bilgisi

Prof. Dr. Veysel Bozkurt, toplumun %40'ının yapay zekayı bildiğini, ancak aktif kullanımın %16'larda olduğunu belirtti. 24-34 yaş aralığının en aktif kullanıcı olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın eğitimde fırsatlar sunduğunu ancak aynı zamanda tehditler de barındırdığını belirten Bozkurt, öğretmenlerin yapay zeka kullanımına yönelik olumlu tutumlarını dile getirdi.

AR-GE Sürecine Dâhil Olma Çağrısı

Prof. Dr. Aras Bozkurt da yapay zekanın geleceği için AR-GE sürecine dahil olunmasının önemli olduğunu vurguladı. Sertan Okan, yapay zeka araçlarının artışına dikkat çekti ve bu konuda çeşitli kaygıları paylaştı.