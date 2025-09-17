Tekirdağ Çorlu'da Helikopter ve Dron Destekli Asayiş Uygulaması: 900 Polisle Denetim

Tekirdağ Çorlu'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulaması

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama detayları

Operasyona helikopter ve dron desteğiyle toplam 900 personel katıldı. Ekipler uygulama sırasında 638 kişiye yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı ve 13 metruk bina kontrol edildi.

Trafik denetimlerinde 347 araç incelendi; bu kontroller sonucunda bir araç trafikten men edildi ve trafik yönünden kusurlu olduğu belirlenen araçlara idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilenler ve gözaltılar

Çalışmalar kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 373 uyuşturucu hap, 30 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer asayiş uygulamalarının düzenli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

