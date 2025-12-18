Tekirdağ'da Hastane Bahçesinde Oksijen Tüpleri Yakınına Yangın

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bahçesinde yangın

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinin arka bahçesinde, oksijen tüplerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Olay, 12 Aralık Cuma akşamı gerçekleşti.

Olayın çıkış nedeni

Edinilen bilgiye göre, patolojiden çıkan ve mikrobiyolojiye ait atık parçalarını yakan şahsın çıkardığı ateş, çevrede bulunan yanıcı maddelerin tutuşmasına neden oldu. Yangının, palet toplayan ve kimsesiz olduğu öğrenilen, zaman zaman hastane çevresinde kalan yaşlı bir şahıs tarafından çıkarıldığı belirtildi.

Müdahale ve etkileri

Yangını fark eden hastane personelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, oksijen tüplerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı, ancak hastane çevresinde kısa süreli panik oluştu.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma

Güvenlik gerekçesiyle yangının çıktığı alan tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının çıkış nedeni üzerine inceleme başlatılırken, olayla ilgili şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

