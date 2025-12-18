DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

Tekirdağ'da Hastane Bahçesinde Oksijen Tüplerine Yakın Yangın

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi arka bahçesinde 12 Aralık'ta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle oksijen tüplerine sıçramadan söndürüldü; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:46
Tekirdağ'da Hastane Bahçesinde Oksijen Tüplerine Yakın Yangın

Tekirdağ'da Hastane Bahçesinde Oksijen Tüplerine Yakın Yangın

Olayın Detayları

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinin arka bahçesinde, 12 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde oksijen tüplerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Patolojiden çıkan ve mikrobiyolojiye ait atık parçalarını yakan şahsın çıkardığı ateş, çevrede bulunan yanıcı maddelerin tutuşmasına neden oldu.

Yangının, palet toplayan, kimsesiz olduğu öğrenilen ve zaman zaman hastane çevresinde kalan yaşlı bir şahıs tarafından çıkarıldığı belirtildi.

Müdahale ve Kontrol

Yangını fark eden hastane personelinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, oksijen tüplerine sıçramadan büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sonuç ve Soruşturma

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı; ancak hastane çevresinde kısa süreli panik oluştu. Güvenlik gerekçesiyle yangının çıktığı alan tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, söz konusu şahısla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ'NİN ARKA...

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ'NİN ARKA BAHÇESİNDE, OKSİJEN TÜPLERİNİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN ÇIKTI.

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ'NİN ARKA...

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Afşin’de Kalaşnikov Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
2
Talas'ta Şehitler İçin Duygusal Buluşma: Başkan Mustafa Yalçın'a Teşekkür
3
Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş 8 Bin Şişe Meşrubat Ele Geçirildi
4
Edirne'de Sulama Kanalına Uçan Araç: 18 Yaşındaki İsa Özer Öldü, Arkadaşları Kaçtı
5
Yıldırım 2024 Peugeot 3008'i Kilitledi: İzmirli Mühendis Markaya Dava Açtı
6
Kırıkkale'de dronla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 18 bin 677 lira ceza
7
Mahmut Şahin: "Mahşeri vicdan bunu kabul etmez" — Göç İdaresi'nde usulsüzlük iddiası, Kürşat Ünal işten atıldı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler