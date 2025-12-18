Tekirdağ'da Hastane Bahçesinde Oksijen Tüplerine Yakın Yangın

Olayın Detayları

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinin arka bahçesinde, 12 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde oksijen tüplerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Patolojiden çıkan ve mikrobiyolojiye ait atık parçalarını yakan şahsın çıkardığı ateş, çevrede bulunan yanıcı maddelerin tutuşmasına neden oldu.

Yangının, palet toplayan, kimsesiz olduğu öğrenilen ve zaman zaman hastane çevresinde kalan yaşlı bir şahıs tarafından çıkarıldığı belirtildi.

Müdahale ve Kontrol

Yangını fark eden hastane personelinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, oksijen tüplerine sıçramadan büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sonuç ve Soruşturma

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı; ancak hastane çevresinde kısa süreli panik oluştu. Güvenlik gerekçesiyle yangının çıktığı alan tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, söz konusu şahısla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ'NİN ARKA BAHÇESİNDE, OKSİJEN TÜPLERİNİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN ÇIKTI.