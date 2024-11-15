Tekirdağ'da İki Genç Kız Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Tekirdağ'da Korkunç Olay: İki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi'nde iki genç kız, kaldıkları evde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, genç kızlardan Y.E.'den haber alamayan ailesinin endişesi üzerine komşularıyla irtibat kurmasıyla ortaya çıktı.

Y.E.'nin evine giden komşular, genç kızı ve arkadaşı K.R.Y. (15)'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumu bildiren komşular, olay yerine gelen sağlık ekipleri, silah yarası bulunan Y.E.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırılan K.R.Y. de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve cesetler otopsi için hastane morguna götürüldü.

Yaşanan bu trajik olay, toplumda büyük bir üzüntü yaratırken, yetkililer soruşturmanın en kısa sürede sonuçlanması için çalışmalara başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 genç kız, kaldıkları evde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 genç kız, kaldıkları evde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.