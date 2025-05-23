Tekirdağ'da İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Üretimi: 2 Zanlı Gözaltında

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Evlerde İklimlendirme Sistemi Kullanarak Hint Keneviri Yetiştiren 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Ekipler, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede, Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde, uyuşturucu madde üretildiği değerlendirilen 2 adreste arama gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda, bitki yetiştirme kabini, led aydınlatma ışıkları, fan, termometre, havalandırma sistemi, 3 sıvı bitki gübresi, esrar öğütme aparatı, 5 saksı, 6 kök Hint keneviri bitkisi ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Gözaltına alınan A.M.D. ve H.B. hakkında, emniyetle yürütülen işlemler halen devam etmektedir.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı. Aramada, bitki yetiştirme kabini, led aydınlatma ışık, fan, termometre, havalandırma sistemi, 3 sıvı bitki gübresi, esrar öğütme aparatı, 5 saksı, 6 kök Hint keneviri bitkisi ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.