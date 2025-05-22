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Tekirdağ'da Mavi Bayraklı Plaj Sayısı 10'a Ulaştı!

Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı yapılan yeni değerlendirmelerle 10'a yükseldi, kentin turizm potansiyeli artıyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:51
Tekirdağ'da Mavi Bayraklı Plaj Sayısı 10'a Ulaştı!

Tekirdağ'da Mavi Bayraklı Plaj Sayısı Artıyor

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde, Tekirdağ’daki mavi bayraklı plaj sayısı 8’den 10’a yükseldi. Bu artış, Şarköy ilçesindeki 8 plajın yanı sıra Süleymanpaşa ilçesindeki Altınova ve Kumbağ plajlarının da mavi bayrak almasıyla gerçekleşti.

Kentin Turizm Potansiyeline Katkı

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Altınova sahilinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dünyada en fazla mavi bayraklı plaja sahip 3. ülke konumunda olduğunu belirtti. Karaküçük, son 19 yıldır mavi bayraklı plajlarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırladıklarını ifade etti.

Karaküçük, "Bu yıl yapılan değerlendirmelerde, Altınova ve Kumbağ plajları mavi bayrak almayı başardı. Bu plajlar, kentimizin turizm potansiyeline önemli katkı sağlıyor." dedi.

Turizmde Farkındalık ve Artış Beklentisi

Mavi bayrak konusunda yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken hususların önemli olduğunu vurgulayan Karaküçük, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı 22 plajın daha Tekirdağ'da hizmet verdiğini hatırlattı. Ayrıca, mavi bayraklı plaj sayısındaki artışla birlikte turist sayısında da beklenen bir artış olacağına işaret etti.

Karaküçük, "Şehrimize yeni mavi bayraklı plaj kazandırma konusunda destek veren tüm kamu kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Böylece, şehrimiz Türkiye genelinde 9. sıraya yükselmiş oldu." şeklinde konuştu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, çevre yönetimi...

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler gibi başlıklarda yapılan değerlendirme sonucunda Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı 10’a yükseldi. Kentte 8 olan mavi bayraklı plaj sayısı, bu yıl Şarköy ilçesindeki 8 plaja ek olarak Süleymanpaşa ilçesindeki Altınova ve Kumbağ plajlarının da mavi bayrak almasıyla 10'a ulaştı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, çevre yönetimi...

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler gibi başlıklarda yapılan değerlendirme sonucunda Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı 10’a yükseldi. Kentte 8 olan mavi bayraklı plaj sayısı, bu yıl Şarköy ilçesindeki 8 plaja ek olarak Süleymanpaşa ilçesindeki Altınova ve Kumbağ plajlarının da mavi bayrak almasıyla 10'a ulaştı.

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