Tekirdağ'da Özel Çocuklar Ringe Çıkıyor: Down Sendromlu Bireyler Sporla Gelişiyor

Tekirdağ'da Down Sendromlu Çocuklar Ringe Çıkıyor

Tekirdağ'da gerçekleştirilen özel bir proje ile down sendromlu çocuklar, spor aracılığıyla fiziksel ve sosyal gelişim desteği alıyor. TekirDown Melekleri Spor Kulübü, bu çocukların boks sporuyla tanışmasını sağlıyor ve böylece onların sosyal hayata katılımını artırmayı hedefliyor.

Projenin Başlangıcı ve Antrenmanlar

TekirDown Melekleri Spor Kulübü, Azerbaycan uyruklu profesyonel sporcu Asad Aghayev ile iş birliği yaparak, özel bireylerin “ringe çıkma” hayalini gerçekleştirmeye başladı. Aghayev, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi olarak, çocukları üniversitenin spor salonuna davet etti.

İlk olarak 5 down sendromlu çocuk, NKÜ Spor Kompleksi'nde düzenlenen antrenmanlara katıldı. Yaklaşık bir süredir haftada iki gün düzenlenen bu antrenmanlar, çocukların hem fiziksel dayanıklılık kazanmalarını sağlıyor hem de sosyalleşme fırsatı sunuyor.

Çocukların Hayaline Destek

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların hayalinin gerçeğe dönüştüğünü belirtti. Koç, “Bu sürece destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Nisan ayına kadar devam edecek program kapsamında bir hazırlık maçı düzenlemeyi planlıyoruz.” dedi.

Koç, down sendromlu bireylerin hayatın her alanında yer alabileceklerini vurgulayarak, “Bu çocuklar, hayatın her alanında yer alabileceklerinin farkında. Amacımız, onların daha fazla sorumluluk almasını sağlamak ve sosyal hayata katılımlarını artırmak,” şeklinde konuştu.

Aghayev'in Düşünceleri

Aghayev, özel çocuklarla çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Serdar Koç bana çocukların boksa olan ilgisini anlattığında, hiç düşünmeden kabul ettim. Onlara bu alanda rehberlik etmekten gurur duyuyorum. Antrenmanlarda hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.” diye belirtti.

Tekirdağ'da down sendromlu çocukların boks sporuyla tanışması için başlatılan çalışma, onların fiziksel gelişimine ve sosyal hayata katılımına katkı sağlıyor. TekirDown Melekleri Spor Kulübü üyesi özel bireyler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi ve profesyonel sporcu Azerbaycan uyruklu Asad Aghayev (solda) nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

