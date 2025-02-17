Tokat'ta Babasını Keserle Öldüren Oğul Tutuklandı

Tokat Niksar'da tartıştığı oğlunu keserle öldüren baba Nihat A. tutuklandı; olayın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:32
Tokat'ta Babasını Keserle Öldüren Oğul Tutuklandı

Tokat'ta Üzücü Olay: Baba Oğlunu Keserle Öldürdü

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trajik olayda, tartışma sonrası babası Nihat A. tarafından keserle öldürülen 18 yaşındaki Berat A.'nın ölümü kamuoyunu sarstı. Olay, 15 Şubat tarihinde Kırkızlar Mahallesi Narman Geçidi Sokak'taki evde gerçekleşti.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

İddialara göre, Nihat A. (44) ve oğlu Berat A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba Nihat A., keseri alarak oğlunun başına vurdu ve Berat A. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Nihat A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cenaze Töreni Düzenlendi

Trajik olayın ardından Berat A.'nın cenazesi, geçtiğimiz gün toprağa verildi. Ailenin yakınları, olayın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu başına keserle vurarak öldürdü. Olay yerine...

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu başına keserle vurarak öldürdü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu başına keserle vurarak öldürdü. Olay yerine...

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu başına keserle vurarak öldürdü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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