Trabzon'da 3. Autofest Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali Büyük İlgi Gördü

Trabzon'da Modifiye Araç Tutkunları Buluştu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, modifiye otomobil severlerin sabırsızlıkla beklediği 3. Autofest Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali gerçekleştirildi. Festival, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Yenimahalle Fuar Alanı'nda yapıldı.

Katılım Beklentileri Aştı

İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Ordu ve Rize'den yaklaşık 800 modifiye otomobil ve sürücüsü etkinliğe katıldı. Organizatör Devran Pekinoğlu, kış olmasına rağmen beklenenden fazla bir ilgi olduğunu belirtti. Pekinoğlu, yaz aylarında da benzer bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını ifade ederek, gençlere modifiye tutkusunu aşılamanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Değerli Araçlar Sergilendi

Pekinoğlu, sergilenen araçların toplam değerinin 5-6 milyon lira olduğunu aktarırken, tamamen ahşaptan yapılmış bir aracın da sergilendiğini belirtti.

Katılımcılar Modifiyenin Keyfini Çıkarıyor

Etkinliğe katılan Fatih Alsan, modifiye ile babasının yönlendirmesi sayesinde ilgilenmeye başladığını söyledi. Kendine ait araçlara modifiye yapmaktan keyif aldığını belirterek, "Modifiyeyi seviyorum, Taksimi modifiye ederek başladım, tıra kadar çıktık. Görenlerin dikkatini çekiyor," dedi.

Festivalde sürücüler müzik eşliğinde oynarken, araçları ile drift gösterisi de sergiledi. Ayrıca çocuklarıyla gelen aileler, etkinlik alanındaki araçlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3. Autofest Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali düzenlendi. Festivale İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Ordu ve Rize'den yaklaşık 800 modifiye otomobil ve sürücüsü katıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3. Autofest Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali düzenlendi. Festivale İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Ordu ve Rize'den yaklaşık 800 modifiye otomobil ve sürücüsü katıldı.