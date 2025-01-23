Trump, Biden'a Yüklendi: 'Ülkemizi Kaybetme Riski Vardı'

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk televizyon röportajında, selefi Joe Biden'ı sert sözlerle eleştirdi. Trump, 'Ülkemizi geri kazanabiliriz ancak bu seçimleri kazanmasaydık, ülkemizi gerçekten kaybedebilirdik.' dedi. Bu açıklamalar, Fox News kanalında Sean Hannity ile yapılan röportajda yer aldı.

Röportajda ağırlıklı olarak iç politika meseleleri ele alındı. Trump, 2020 seçimlerini kaybetmemiş olsaydı, Amerika'da enflasyonun, Afganistan'dan çekilme krizinin ve Rusya-Ukrayna savaşı ile 7 Ekim 2023 saldırısının yaşanmayacağını savundu. Olayların tümünün Biden yönetiminin 'zayıflığında' kaynaklandığını belirtti.

Trump, 'Amerika'nın son 4 yılda ciddi bir zafiyete uğradığını' ifade ederek, 'Bahsettiğim sorunların hepsi çözülebilir. Ülkemizi geri kazanabiliriz.' şeklinde konuştu.

Biden’ın affettiği kişilere de değinen Trump, 'Bu adam etrafta dolaşan herkesi affetti. İşin komik, belki de üzücü yanı, kendisini affetmemiş olması.' diyerek, Biden’ın kendi hatalarıyla da yüzleşmesi gerektiğini belirtti.

Los Angeles'taki yangınlara müdahale edemeyen Demokrat yönetime eleştirilerde bulunan Trump, 'Los Angeles'a bir bakın, sanki nükleer bomba patlamış gibi.' dedi.

Sporda trans bireylerin katılımına ilişkin de konuşan Trump, Amerikalıların bu konudaki taleplerini göz ardı eden Demokratların yanlış bir politika izlediğini vurguladı.

Son olarak, TikTok'un ABD'de yasaklanması konusunda da görüş bildiren Trump, bu sürecin temel gerekçesinin Çin’in gözetleme yaptığı düşüncesi olduğunu sorguladı. 'Bakın, telefonlarımızı Çin'de yaptırıyoruz. Çin'de üretilen pek çok şeyimiz var.' diyerek, asıl risklerin başka alanlarda olduğunu ifade etti.