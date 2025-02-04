Trump'ın Göçmen Politikasına Los Angeles'ta Protesto

Protestoların Nedeni

ABD'nin Los Angeles kentinde, göstericiler Başkan Donald Trump'ın "yasa dışı göçmenlerle mücadele" politikalarını protesto etti. Şehir, iki gündür süren gösterilere ev sahipliği yapıyor.

Göstericilerin Talepleri

Meksika ve El Salvador bayrakları taşıyan kalabalık, pazar ve pazartesi günü, Los Angeles'ın caddelerinde yürüyüş düzenleyerek dikkat çekti. Göstericiler, "göçmenlik bu ülkeyi inşa etti", "göçmenlik ve gümrük muhafaza birimini kaldır", "bu ülkeye halkımı küçümsemen için hizmet etmedim" ve "yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme" gibi sloganlarla Trump'ın göçmen karşıtı tutumuna tepki gösterdi.

Laken Riley Yasası Hakkında

Protestoların arka planında, Laken Riley Yasası bulunuyor. Bu yasa, düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmadan tutuklama imkanı sağlıyor ve düzensiz bir göçmen tarafından öldürülen ABD'li bir üniversite öğrencisine atfen adlandırılmıştı. Söz konusu yasaya, Kongre'nin her iki kanadından bazı Demokratların da destek verdiği kaydedildi.

Trump'ın Yeni Güvenlik Önlemleri

Başkan Trump, seçim sürecinde en önemli başlığın sınır güvenliği olduğunu vurgulamış ve bu çerçevede çeşitli önlemler almıştı. ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı ve sınıra ek 1500 asker gönderme kararı aldı. Ayrıca, düzensiz giren "suçlu göçmenler" için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesisin hazırlanması talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu tesisin göçmenler için "mükemmel bir alan" olduğunu savunmuştu.