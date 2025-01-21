Trump'ın İkinci Döneminde Türkiye-ABD Ekonomi İlişkileri Güçleniyor

Trump'ın İkinci Döneminde Türkiye-ABD Ekonomi Ajandası Yoğun Olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi, Türkiye-ABD ekonomi ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olacak. Ticaret, enerji, savunma sanayisi ve yatırımlar gibi alanlarda işbirliklerine ağırlık verilecek. 2024 yılında iki ülke arasındaki ticaretin 32,5 milyar dolara ulaşmasıyla birlikte 100 milyar dolarlık hedef ön planda yer alıyor.

Ticaret Hacmi Rekor Seviyeye Ulaştı

AB'nin yeni Başkanı Trump'ın göreve başlamasıyla, Türkiye-ABD ticaret hacmi rekorlar kırmaya devam ediyor. 2023 yılı itibarıyla ticaret hacmi 30,7 milyar dolara yükselirken, her yıl Türkiye'den ihraç edilen en fazla ürünler arasında kazanlar, makineler ve mücevherci eşyası öne çıktı.

Karşılıklı Yatırımlar Artacak

Türkiye'de ABD sermayesine sahip 2 binden fazla şirket bulunuyor ve bu şirketler arasında karşılıklı yatırımların da artması bekleniyor. Bu süreçte ulaşım ve iletişim imkanlarının artması, Türk Hava Yolları'nın uçuş noktası sayısını 14'ten 15'e çıkarmasıyla gerçekleşecek.

Gümrük Tarifeleri ve Ticaretin Geleceği

Trump'ın, farklı ülkelere uygulayacağı gümrük tarifeleri Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Ticaret Bakanı Ömer Bolat, özellikle tekstil sektöründeki gümrük vergilerinin düşürülmesi ve çelik sektöründeki kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti.

Enerji ve İklim İlişkileri Gözde Olacak

Trump'ın enerji politikaları ve ulusal enerji acil durumu ilan etmesi, iki ülke arasındaki enerji işbirliğini etkileyecek. Enerji ve İklim Diyaloğu mekanizması çerçevesinde yapılan çalışmalarla enerji dönüşümü ve iklim değişikliği alanında işbirliği geliştirilecek.

Uzay ve Teknoloji İşbirlikleri

Trump döneminde Türkiye ile ABD arasındaki uzay ve teknoloji alanındaki işbirliklerinin de ilerlemesi bekleniyor. Türkiye, ABD'den gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay yolculuğu ile dikkat çekmişti.

Turizmde Yeni Rekorlar Bekleniyor

Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li turist sayısının artması ve rekor seviyelere ulaşması öngörülüyor. 2023 yılında toplam 1 milyon 348 bin 400 ABD'li turist Türkiye'yi ziyaret etti ve 2024 yılında bu rakamın aşılması hedefleniyor.