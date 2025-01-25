Trump, Los Angeles'taki Orman Yangınlarını 'Bombayla Vurulmuş' Gibi Tanımladı

Trump, Los Angeles'ta Yangınların Yarattığı Yıkımı Ziyaret Etti

ABD Başkanı Donald Trump, orman yangınlarının etkisini hissettirdiği California eyaletinin Los Angeles kentini ziyaret ederek durumu yerinde değerlendirdi. CBS News’e göre, Trump burada yaptığı açıklamada, kentteki hasarın "bombayla vurulmuş gibi" olduğunu ifade etti.

Vali Newsom ile Eleştiriler

Trump, başkanlık görevi sırasında gerçekleştirdiği ilk yurt içi ziyaretlerinden birini gerçekleştirdiği Los Angeles'ta, yangınlarla mücadelesini eleştirdiği California Valisi Gavin Newsom tarafından karşılandı. Karşılamaya teşekkür eden Trump, yangınlarla mücadelede yerel yönetimle iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Yangın Zede Bölgelerdeki Ziyaret

Trump daha sonra yangından etkilenen bölgeleri gezerek yetkililerle bir araya geldi. Yaptığı konuşmada, federal hükümetin yerel liderlerin yanında olduğunu vurguladı. Yangınların neden olduğu yıkımın, ancak yerinde görülmesi gerektiğini belirten Trump, "Televizyonda çok kötü şeyler gördüm. Bir helikopterle uçtum ve bu tam bir yıkım." dedi.

Yangınların Ekonomik Etkisi

Los Angeles'ta 7 Ocak’ta başlayan orman yangınlarında 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangınlar, binlerce dönüm alanın kül olmasına ve toplamda yaklaşık 250 ila 275 milyar dolar ekonomik kayba yol açtı.

Trump'ın Suçlamaları

8 Ocak'ta Trump, yangınların Los Angeles'taki durumu yerle bir ettiğini belirterek, bunun tamamen Newsom'un yönetimindeki hatalar olduğunu savundu ve Newsom'ın istifa etmesi gerektiğini ileri sürdü. Newsom ise 12 Ocak'ta, Trump'ın göreve gelmesinin ardından yazdığı federal afet yardımı taleplerinin reddedilebileceği endişelerini dile getirdi.