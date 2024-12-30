Trump, Mike Johnson'a Destek Verdi: Yeni Dönemde Tekrar Seçileceğini Açıkladı

Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ı yeni dönemde desteklediğini duyurdu, Cumhuriyetçilere de çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 22:45
Trump, Mike Johnson'a Destek Verdi: Yeni Dönemde Tekrar Seçileceğini Açıkladı

Trump'tan Johnson'a Destek Mesajı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ı yeni dönemde tekrar seçeceğini duyurdu. Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda Johnson’a, görevine devam etmesi için arka çıktığını belirtti.

Amerikan Halkı İçin Acil İhtiyaç

Trump, Amerikan halkının Joe Biden yönetiminin "tüm yıkıcı politikalarından derhal kurtulmaya ihtiyacı olduğunu" vurguladı. "Başkan Mike Johnson, iyi, çalışkan, dindar bir adamdır. Doğru şeyi yapacak ve biz kazanmaya devam edeceğiz. Mike, benim tam desteğime sahiptir," ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçilere Çağrı

Trump, ayrıca Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilere de seslenerek bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğinin altını çizdi ve Johnson’ı desteklemeleri için çağrıda bulundu.

Johnson'ın Yanıtı

Johnson, X hesabında Trump'a teşekkür ederek, "Birlikte, 'Önce Amerika' gündeminizi hızla yerine getireceğiz ve Amerika'nın yeni altın çağını başlatacağız. Amerikan halkı zaman kaybetmememizi talep ediyor ve bunu hak ediyor. Hadi işe koyulalım," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Eleştiriler ve Gelecek Seçimler

Johnson, bu ay Biden yönetimi ile yapılan Kongre'deki bütçe görüşmelerinde, özellikle Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar konusunda bazı Cumhuriyetçilerin eleştirilerine maruz kalmıştı. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 219 üye ile Cumhuriyetçiler çoğunluğu elinde bulunduruyor. Gelecek hafta yapılması beklenen yeni dönem meclis başkanlığı seçimlerinde yeni başkanın seçilebilmesi için en az 218 oy alması gerekiyor.

McCarthy'nin Görevden Düşmesi

2022 ara seçimlerinden sonra Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçiler, Ocak 2023'te yaşananlar sonucunda 15 kez oylama yaparak Kevin McCarthy'yi başkan seçti. Ancak McCarthy, Cumhuriyetçiler arasında azalan destek yüzünden 3 Ekim 2023'te yapılan oylamada görevi bırakmak zorunda kaldı. Böylece, ABD tarihindeki kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı oldu.

McCarthy'nin görevden alınmasının ardından Louisiana'nın Cumhuriyetçi temsilcisi Mike Johnson, 25 Ekim 2023'te 4'üncü oylamada başkan seçilmişti.

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