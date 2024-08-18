Trump'tan Kamala Harris'e Sert Eleştiri: 'Komünist' Nitelemesi

Trump'dan Kamala Harris'e Ağır Eleştiri

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği mitingde, rakibi Kamala Harris'in ekonomi politikalarını hedef aldı.

Harris'in Politikaları Üzerine Yorumlar

Trump, Harris'in açıklamalarını ve hedeflerini değerlendirirken, "Kamala, konuşmasında tam bir komünist gibiydi. Sosyalist fiyat kontrolleri uygulamak istediğini duyduk. Bunun daha önce işe yaramadığını biliyorsunuz." dedi.

Biden'a Karşı Darbe İddiası

Eski başkan, Harris'in başkan adayı olmasını ise "Joe Biden'a karşı bir darbe" olarak yorumlayarak, "Joe Biden, ondan nefret ediyor. Bu, bir başkanın devrilmesiydi." şeklinde konuştu.

Harris'in Görsele Dair Eleştirisi

Harris'in Time dergisinin kapağındaki çizimi hakkında da yorum yapan Trump, "Bir sürü fotoğraf çekmişler ama işe yaramamış, bu yüzden bir ressam tutmuşlar. Ben Kamala'dan çok daha iyi görünüyorum." diye ekledi.

Harris'in Ekonomi Hedefleri

Demokratların adayı Harris, 5 Kasım 2024'deki seçimler için ekonomi politikalarını şu şekilde özetliyor: Market ürünleri ile reçeteli ilaçların maliyetlerini düşürmek, uygun fiyatlı konutların artması ve orta sınıf için vergi azaltımı. Bu bağlamda, gıda ve market ürünlerinde fahiş fiyat artışlarını yasaklayacak bir yasa için Kongre ile birlikte çalışacağı planlanıyor.