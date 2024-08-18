Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trump'tan Kamala Harris'e Sert Eleştiri: 'Komünist' Nitelemesi

Donald Trump, Kamala Harris'in ekonomi politikalarını 'komünist' olarak nitelendirerek eleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 11:05
Trump'tan Kamala Harris'e Sert Eleştiri: 'Komünist' Nitelemesi

Trump'dan Kamala Harris'e Ağır Eleştiri

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği mitingde, rakibi Kamala Harris'in ekonomi politikalarını hedef aldı.

Harris'in Politikaları Üzerine Yorumlar

Trump, Harris'in açıklamalarını ve hedeflerini değerlendirirken, "Kamala, konuşmasında tam bir komünist gibiydi. Sosyalist fiyat kontrolleri uygulamak istediğini duyduk. Bunun daha önce işe yaramadığını biliyorsunuz." dedi.

Biden'a Karşı Darbe İddiası

Eski başkan, Harris'in başkan adayı olmasını ise "Joe Biden'a karşı bir darbe" olarak yorumlayarak, "Joe Biden, ondan nefret ediyor. Bu, bir başkanın devrilmesiydi." şeklinde konuştu.

Harris'in Görsele Dair Eleştirisi

Harris'in Time dergisinin kapağındaki çizimi hakkında da yorum yapan Trump, "Bir sürü fotoğraf çekmişler ama işe yaramamış, bu yüzden bir ressam tutmuşlar. Ben Kamala'dan çok daha iyi görünüyorum." diye ekledi.

Harris'in Ekonomi Hedefleri

Demokratların adayı Harris, 5 Kasım 2024'deki seçimler için ekonomi politikalarını şu şekilde özetliyor: Market ürünleri ile reçeteli ilaçların maliyetlerini düşürmek, uygun fiyatlı konutların artması ve orta sınıf için vergi azaltımı. Bu bağlamda, gıda ve market ürünlerinde fahiş fiyat artışlarını yasaklayacak bir yasa için Kongre ile birlikte çalışacağı planlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı