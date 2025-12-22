TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner, Kırıkkale Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri’ni Açtı

TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner, Kırıkkale Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri’nin Açılışını Gerçekleştirdi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, restorasyonu tamamlanan Kırıkkale Akaryakıt ve Dinlenme Tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa TŞOF Yönetim ve Denerim Kurulu üyeleri, ESOB başkanları ile Ankara, Aksaray, Çorum, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde ve Yozgat il ve ilçe şoförler odası başkanları ve yöneticileri katıldı.

Tesisin Yenilenmesi ve Sunulan İyileştirmeler

Genel Başkan Yiğiner, açılışta yürütülen tadilat çalışmaları hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi. Restoran, tuvaletler, yerden ısıtma sistemi, iç ve dış cephe düzenlemeleri ile ibadet ve dinlenme alanlarında tamamlanan çalışmaların tesisin konforunu ve işlevselliğini artırdığı vurgulandı. Kurdele kesiminin ardından yenilenen tüm alanları başkanlar ve yöneticilerle birlikte gezen Yiğiner, tesisin ulaşım teşkilatına ve vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunacağını ifade etti.

İstişare Toplantısında Öne Çıkan Konular

Açılış sonrası düzenlenen istişare toplantısında; korsan taşımacılıkla mücadele, basit usulden gerçek usule geçişi öngören düzenleme, ticari araçlarda mülkiyet hakkı konusu ile odaların teknik donanım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bilgisayar, yazıcı ve barkod okuyucu temini başta olmak üzere birçok başlık ele alındı. Yapılan ve planlanan çalışmalar birlik ve oda başkanlarıyla paylaşıldı.

Kırıkkale Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri'nin konforlu ve işlevsel bir mola noktası olarak ulaşım teşkilatına ve tüm vatandaşlara hayırlı olması temenni edildi. Açılışa katılım ve katkı sunan tüm başkanlar ile yöneticilere teşekkür edildi.

