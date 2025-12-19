Bodrum'da Hükümlüler İçin Kamuya Yararlı İş Protokolü İmzalandı

Bodrum Kaymakamlığı ile Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, hakkında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma kararı verilen hükümlüler için iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokol, yükümlülerin topluma kazandırılması ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesini hedefliyor.

İmza Törenine Katılanlar

Protokol, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin ve Yazı İşleri Müdürü Ümit Yıldırım'ın katıldığı törenle Bodrum Kaymakamlığında imzalandı.

Protokolün Amacı ve Uygulama Alanları

İmzalanan protokol ile yükümlülerin sosyalleşmelerinin artırılması, toplumsal kurallara uyum sağlamaları ve sorumluluk bilinci kazanmaları amaçlanıyor. Ayrıca protokol, toplumun suça karşı daha etkin korunmasını sağlamayı da hedefliyor.

Uygulama kapsamında Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetki alanında bulunan ve Kaymakamlığa bağlı kurumlarda temizlik, bakım-onarım, çevre düzenleme ve genel idari hizmetler gibi alanlarda yükümlülerin ücretsiz olarak çalıştırılması planlanıyor.

