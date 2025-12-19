Muğla Büyükşehir Zabıtasından Hijyen ve Gramaj Denetimi

Denetimlerin amacı ve kapsamı

Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak, ürünlerin hijyen kurallarına uygun hazırlanıp satışa sunulmasını denetlemek amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri il genelinde kontrol çalışmalarına devam ediyor. İşletmelerde yapılan hijyen ve gramaj denetimlerinde kurallara uymayanlara idari işlem uygulanırken, tarihi geçmiş ürünler satıştan men ediliyor.

Zabıta Daire Başkanı Ahmet Şan'ın açıklaması

Ahmet Şan: Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak gıda üretimi ve satışı yapan yerlerde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz denetimlerde amacımız halkımıza hijyenik ve kaliteli ürünlerin sunulması ve halkımızın hijyenik ürünlere ulaşmasını sağlamak. Ben bu konuda kurallara uyarak Muğla halkının hijyenik ve sağlıklı ürün tüketmesini sağlayan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da herhangi bir aksaklık gördüğünde bizlere ulaşmasını rica ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın halk sağlığına verdiği önem doğrultusunda denetimlerimize devam ediyoruz.

Başkan Ahmet Aras ve saha çalışmaları

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da, halk sağlığını yakından ilgilendiren gıda üretimi yapan işletmelerle ilgili Zabıta ekiplerinin sürekli denetimde olduğunu, bu konuda çok titiz ve dikkatli davranıldığını vurguladı. Başkan Aras, Muğla’nın 13 ilçesinde Büyükşehir ekiplerinin vatandaşların sağlığı için titiz bir çalışma yürüttüğünü; sofraların baş tacı ekmeğini üreten fırınların, vatandaşa yemek hizmeti veren lokantaların temizlik ve hijyen kurallarına uymasının, zincir marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat edilmesinin önemine değindi. Büyükşehir ekipleri sahada kontrollerini yaparak vatandaşların sağlığını korumak için çalışıyor.

