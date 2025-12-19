DOLAR
Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk Antalya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti; Muratpaşa Camii'ndeki askeri törenin ardından Andızlı Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:10
Antalya — Antalya’da tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya’da ikamet eden Öztürk, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Cenaze töreni Muratpaşa Camii’nde düzenlendi.

Törene Katılanlar

Törene; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu, Öztürk'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda askeri yetkili katıldı.

Askeri törenle uğurlanan Öztürk’ün cenazesi, kılınan namazın ardından Andızlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

