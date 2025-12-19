Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk Antalya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Antalya — Antalya’da tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya’da ikamet eden Öztürk, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Cenaze töreni Muratpaşa Camii’nde düzenlendi.
Törene Katılanlar
Törene; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu, Öztürk'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda askeri yetkili katıldı.
Askeri törenle uğurlanan Öztürk’ün cenazesi, kılınan namazın ardından Andızlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
